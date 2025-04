Une offre en ligne commune des librairies indépendantes romandes

Les romands peuvent désormais acheter en ligne les livres à une quarantaine librairies indépendantes sur un seul site. LivreSuisse inaugure mercredi une boutique en ligne à l'occasion de la Journée mondiale du livre.

Avec ce projet, LivreSuisse veut favoriser l'économie locale en invitant lecteurs et lectrices à s'adresser aux librairies de proximité, indique l'association professionnelle des librairies dans un communiqué mercredi. Leur contribution à la vie du livre reste déterminante à l'heure des réseaux sociaux et des difficultés rencontrées par la presse, selon elle.

La boutique permet de commander n'importe quel livre, dans un catalogue mis à jour quotidiennement et qui comprend plus de 1,622 million de références, suisses et étrangères. La commande peut ensuite être retirée en librairie ou reçue à domicile, avec une facture.

Soutien politique

Le développement de ce site a bénéficié du soutien de la Conférence intercantonale de l'instruction publique de la Suisse romande et du Tessin (CIIP), dans le cadre de son programme Livre+, ainsi que de celui du canton de Vaud et de l'Office fédéral de la culture au titre de projet de transformation.

LivreSuisse, l'association qui représente en plus des librairies, les maisons d'édition et les diffuseurs de Suisse romande, réunit quelque 130 membres.

/ATS