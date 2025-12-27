Une panne perturbe le tri de bagages à l'aéroport de Zurich

Une panne d'électricité a paralysé samedi matin le système de tri des bagages à l'aéroport ...
Une panne perturbe le tri de bagages à l'aéroport de Zurich

Une panne perturbe le tri de bagages à l'aéroport de Zurich

Photo: KEYSTONE/CHRISTIAN MERZ

Une panne d'électricité a paralysé samedi matin le système de tri des bagages à l'aéroport de Zurich. Plusieurs vols ont dû décoller sans les valises, a indiqué l'aéroport à l'agence de presse Keystone-ATS, revenant sur une information du portail blick.ch.

La panne de courant a été découverte dès le début du service dans certaines parties du bâtiment où a lieu le tri des valises. Conséquence: les bagages n'ont pu être ni passés aux rayons X ni acheminés vers le système de tri. Ils se sont accumulés dans les halls d'enregistrement.

Les raisons de cette panne font actuellement l'objet d'une enquête interne. Selon la porte-parole, l'installation a pu être remise en service à partir de 6 heures. La panne a entraîné des retards.

/ATS
 

Actualités suivantes

Budget 2026: loi spéciale pour reconduire temporairement le budget

Budget 2026: loi spéciale pour reconduire temporairement le budget

Économie    Actualisé le 27.12.2025 - 09:40

Nez Rouge ramène 9100 personnes à bon port

Nez Rouge ramène 9100 personnes à bon port

Économie    Actualisé le 26.12.2025 - 11:48

Donald Trump, personnalité la plus médiatisée en France en 2025

Donald Trump, personnalité la plus médiatisée en France en 2025

Économie    Actualisé le 26.12.2025 - 08:48

L'argent dépasse les 75 dollars l'once pour la première fois

L'argent dépasse les 75 dollars l'once pour la première fois

Économie    Actualisé le 26.12.2025 - 04:50

Articles les plus lus

Cadeaux: 900'000 annonces sur les sites de revente en France

Cadeaux: 900'000 annonces sur les sites de revente en France

Économie    Actualisé le 25.12.2025 - 16:20

L'argent dépasse les 75 dollars l'once pour la première fois

L'argent dépasse les 75 dollars l'once pour la première fois

Économie    Actualisé le 26.12.2025 - 04:50

Donald Trump, personnalité la plus médiatisée en France en 2025

Donald Trump, personnalité la plus médiatisée en France en 2025

Économie    Actualisé le 26.12.2025 - 08:48

Nez Rouge ramène 9100 personnes à bon port

Nez Rouge ramène 9100 personnes à bon port

Économie    Actualisé le 26.12.2025 - 11:48