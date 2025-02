Une partie d'Odessa sans électricité après une attaque russe

Une 'grande' zone résidentielle de la ville portuaire ukrainienne Odessa était sans chauffage ni électricité mercredi matin après une attaque 'massive' russe, a annoncé son maire Guennadiï Troukhanov. L'assaut a fait au moins un blessé.

'Suite à une attaque ennemie, 14 écoles, 13 jardins d'enfants et une grande zone résidentielle (plus de 500 logements) sont maintenant sans électricité et sans chauffage', a indiqué M. Troukhanov sur Telegram. Il a précisé qu'une clinique pour enfants et un jardin d'enfants avaient eux été 'gravement endommagés' et qu'une personne 'blessée' était actuellement hospitalisée.

Le maire a évoqué dans son communiqué 'une attaque massive' russe 'sur une zone densément peuplée', sans donner plus de détails sur la nature de cette frappe nocturne.

Cette nouvelle attaque russe intervient au lendemain de premiers pourparlers russo-américains en Arabie saoudite lors desquels Washington et Moscou se sont entendus pour nommer des négociateurs sur la guerre, sans la participation des Européens ni de Kiev.

/ATS