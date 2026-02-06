Une partie plaignante demande la récusation des procureurs

Une partie plaignante demande la récusation de l'ensemble des procureurs en charge du dossier ...
Une partie plaignante demande la récusation des procureurs

Une partie plaignante demande la récusation des procureurs

Photo: Keystone/CYRIL ZINGARO

Une partie plaignante demande la récusation de l'ensemble des procureurs en charge du dossier du drame de Crans-Montana. La requête a été déposée par un avocat d'une des parties, a indiqué vendredi à Keystone-ATS un autre avocat, confirmant une information de la RTS.

'Cette demande de récusation ne pouvait pas ne pas advenir. La multiplication des interrogations et des improbations en est la source. Pour les victimes, nous ne pouvons qu'espérer des décisions rapides des instances judiciaires successives qui vont la traiter', écrit Me Sébastien Fanti, représentant différentes familles, dans un communiqué adressé à l'agence de presse. Il précise que la demande de récusation émane d'un autre 'avocat d'une des parties'.

Le Ministère public valaisan avait annoncé le 6 janvier dernier qu'il avait mis sur pied un dispositif exceptionnel pour enquêter sur l'incendie du bar 'Le Constellation' la nuit du Nouvel An et qui a fait 41 morts et 115 blessés. Il s'agit d'un pool de procureurs composé de quatre femmes, dirigé par la procureure générale adjointe Catherine Seppey. Deux autres procureures de l'Office central complètent ce quatuor.

Selon la RTS, dans les grandes lignes, ladite partie plaignante reproche aux procureures de graves manquements et de graves erreurs dans la conduite de la procédure. Aux yeux du plaignant, ces manquements feraient douter de la volonté des magistrates de mener comme il se doit l'instruction pénale.

/ATS
 

Actualités suivantes

Le tir de l'oiseau harle bièvre, protégé en Suisse, est controversé

Le tir de l'oiseau harle bièvre, protégé en Suisse, est controversé

Suisse    Actualisé le 06.02.2026 - 15:07

Positions contrastées de MM. Cassis et Lavrov sur l'OSCE

Positions contrastées de MM. Cassis et Lavrov sur l'OSCE

Suisse    Actualisé le 06.02.2026 - 13:31

Positions contrastées de MM. Cassis et Lavrov sur l'OSCE

Positions contrastées de MM. Cassis et Lavrov sur l'OSCE

Suisse    Actualisé le 06.02.2026 - 14:03

La cigogne « Porrentruy » munie d'une balise déclarée morte

La cigogne « Porrentruy » munie d'une balise déclarée morte

Suisse    Actualisé le 06.02.2026 - 12:25

Articles les plus lus

Crans-Montana: un deuxième round d'auditions débute à Sion

Crans-Montana: un deuxième round d'auditions débute à Sion

Suisse    Actualisé le 06.02.2026 - 11:21

La cigogne « Porrentruy » munie d'une balise déclarée morte

La cigogne « Porrentruy » munie d'une balise déclarée morte

Suisse    Actualisé le 06.02.2026 - 12:25

Positions contrastées de MM. Cassis et Lavrov sur l'OSCE

Positions contrastées de MM. Cassis et Lavrov sur l'OSCE

Suisse    Actualisé le 06.02.2026 - 13:31

Positions contrastées de MM. Cassis et Lavrov sur l'OSCE

Positions contrastées de MM. Cassis et Lavrov sur l'OSCE

Suisse    Actualisé le 06.02.2026 - 14:03

Crans-Montana: un deuxième round d'auditions débute à Sion

Crans-Montana: un deuxième round d'auditions débute à Sion

Suisse    Actualisé le 06.02.2026 - 11:21

La cigogne « Porrentruy » munie d'une balise déclarée morte

La cigogne « Porrentruy » munie d'une balise déclarée morte

Suisse    Actualisé le 06.02.2026 - 12:25

Crans-Montana: un deuxième round d'auditions débute à Sion

Crans-Montana: un deuxième round d'auditions débute à Sion

Suisse    Actualisé le 06.02.2026 - 12:47

Positions contrastées de MM. Cassis et Lavrov sur l'OSCE

Positions contrastées de MM. Cassis et Lavrov sur l'OSCE

Suisse    Actualisé le 06.02.2026 - 14:03

Personne ne décroche la bonne combinaison à l'Eurodreams

Personne ne décroche la bonne combinaison à l'Eurodreams

Suisse    Actualisé le 05.02.2026 - 21:54

Plus de 8 millions de francs dépensés pour la campagne du 8 mars

Plus de 8 millions de francs dépensés pour la campagne du 8 mars

Suisse    Actualisé le 06.02.2026 - 09:25

Crans-Montana: un deuxième round d'auditions débute à Sion

Crans-Montana: un deuxième round d'auditions débute à Sion

Suisse    Actualisé le 06.02.2026 - 11:21

Crans-Montana: un deuxième round d'auditions débute à Sion

Crans-Montana: un deuxième round d'auditions débute à Sion

Suisse    Actualisé le 06.02.2026 - 12:47