Une personne sur sept a changé d'emploi en 2023

En Suisse, environ une personne sur sept a changé d'emploi entre 2022 et 2023. Parmi les actifs âgés de 15 à 24 ans, c'était près d'une personne sur quatre, a indiqué jeudi l'Office fédéral de la statistique (OFS).

Les 25-39 ans sans enfants ont été les plus nombreux à changer d'emploi. Plus d'un quart des femmes (26,1%) de cette catégorie ont effectué un changement et 23,3% des hommes. En revanche les mères d'au moins un enfant de moins de huit mois n'ont été que 14,2% à se tourner vers un nouvel emploi. Le taux est de 15,5% chez les pères.

En changeant d'emploi, 15,1% des personnes ont augmenté leur taux d'occupation d'au moins 10%. Quant au salaire, il a connu une hausse d'au moins 10%, pour un même taux d'occupation, pour 38,1% des personnes qui ont changé d'emploi.

Selon l'OFS, les personnes ne semblent pas avoir changé de travail pour faire du télétravail: la part des personnes actives qui travaillent au moins occasionnellement à domicile est restée pratiquement inchangée entre l'ancien et le nouveau poste, à un peu plus de 41%.

Un peu plus d'un tiers des personnes (34,5%) ayant changé d'emploi se sont réorientées professionnellement. Les actifs âgés de 25 à 64 ans ayant changé d'emploi entre 2022 et 2023 avaient travaillé en moyenne 5,6 ans dans la même entreprise avant de quitter leur emploi. Les femmes ont changé d'emploi plus rapidement que les hommes (5,2 ans contre 5,9 ans).

/ATS