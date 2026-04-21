Une pétition demande l'annulation de la tournée de Patrick Bruel

Une cinquantaine d'artistes, de collectifs et d'associations féministes ont lancé une pétition ...
Une pétition demande l'annulation de la tournée de Patrick Bruel

Une pétition demande l'annulation de la tournée de Patrick Bruel

Photo: KEYSTONE/EPA/YOAN VALAT

Une cinquantaine d'artistes, de collectifs et d'associations féministes ont lancé une pétition réclamant l'annulation de la tournée de Patrick Bruel. Le chanteur est accusé de violences sexuelles, des accusations qu'il conteste.

Mise en ligne mardi soir par le collectif Salon Féministe, cette pétition appelle à 'annuler la venue de Patrick Bruel' dans toutes les villes où il doit se produire dans le cadre de sa tournée 'Alors Regarde 35'.

L'initiative est notamment soutenue par les actrices Anna Mouglalis, Corinne Masiero et Anouk Grinberg, ainsi que la journaliste Alice Coffin et la chanteuse Pomme, et de nombreuses représentations locales d'associations féministes comme NousToutes.

'Statuer sereinement'

Patrick Bruel 'est bien sûr présumé innocent, mais comment la justice pourrait-elle statuer sereinement tandis que le chanteur se produit sur toutes les scènes francophones ?', s'interrogent les signataires, qui dénombrent '57 dates dans 48 villes', 'en France, en Belgique, en Suisse et au Canada'.

'Nous invitons donc toutes les organisations féministes des villes en question, toutes les mairies qui affirment défendre les droits des femmes, à faire annuler la célébration d'un agresseur présumé et à soutenir ces femmes qui ont eu le courage de prendre la parole', écrivent-elles.

Lundi, le collectif féministe NousToutes avait déjà demandé l'annulation d'un concert du chanteur prévu dans la Manche en juillet.

Deux plaintes

Patrick Bruel, qui aura 67 ans le mois prochain, fait l'objet d'investigations pour deux plaintes en France. L'une est instruite à Saint-Malo pour viol en marge d'un festival de cinéma en octobre 2012. L'autre a été déposée en mars à Paris pour tentative de viol et agression sexuelle. Ces derniers faits dénoncés, par une responsable de la promotion des films français à l'étranger, remonteraient à 1997, au Mexique.

Une enquête judiciaire a par ailleurs été ouverte en Belgique après une plainte enregistrée fin mars pour une agression sexuelle présumée à Bruxelles.

Le 18 mars, Patrick Bruel avait assuré à l'AFP, par la voix de son avocat Christophe Ingrain, n'avoir 'jamais cherché à contraindre quiconque à un acte sexuel'. Il 'affirme n'avoir jamais outrepassé un refus, jamais forcé à un geste ou un rapport sexuel', selon son conseil.

La tournée de Patrick Bruel prévoit trois dates en Suisse. En juin au Pully Live Festival puis à la Bellarena de Fribourg, et en novembre à l'Arena de Genève.

/ATS
 

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