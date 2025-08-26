Une plainte de l'administration Trump visant des juges rejetée

Un juge fédéral a rejeté mardi une plainte déposée par l'administration Trump contre d'autres juges. Il a sermonné la Maison Blanche pour ses attaques sur le système judiciaire américain.

Le juge Thomas Cullen, qui avait été nommé par le président Donald Trump lors de son premier mandat, a écarté la plainte, inhabituelle, présentée par le ministère de la Justice et visant les 15 juges fédéraux de l'Etat du Maryland (est).

Le ministère avait intenté cette action après que le principal juge du Maryland eut exigé que le gouvernement donne aux immigrés en situation irrégulière menacés d'expulsion 48 heures pour la contester en justice.

Plutôt que de faire appel devant une autre juridiction, le ministère avait pris la décision exceptionnelle de poursuivre les 15 juges, accusés d'outrepasser leurs fonctions.

Le dossier avait été confié au juge Cullen, qui siège normalement dans l'Etat voisin de Virginie, puisque tous les juges fédéraux du Maryland étaient visés par la plainte.

Celui-ci a sèchement dénoncé la manoeuvre du ministère, qualifiée de 'potentiellement calamiteuse' dans son jugement de 37 pages.

Si le gouvernement pensait réellement que le jugement initial violait la loi, il aurait dû recourir à la 'procédure éprouvée' consistant à 'faire appel', a-t-il considéré.

Le juge Cullen n'a pas non plus mâché ses mots à l'égard de la Maison Blanche.

Pendant des mois, les responsables gouvernementaux ont décrit les juges fédéraux à travers le pays comme étant 'de gauche', 'libéraux', 'activistes', 'radicaux', 'rebelles', 'déséquilibrés' et même 'pire encore', a-t-il observé.

'Cet effort concerté de l'exécutif pour calomnier et discréditer des juges qui se prononcent contre lui est à la fois sans précédent et malheureux', a-t-il estimé.

Depuis son retour à la Maison Blanche fin janvier, Donald Trump s'en est pris avec virulence aux juges qui ont contrecarré ses efforts en vue d'expulser les immigrés sans papiers ou de tailler dans les effectifs de fonctionnaires fédéraux.

En mars, le président de la Cour suprême l'avait rappelé à l'ordre pour avoir réclamé la destitution d'un juge fédéral.

'Depuis plus de deux siècles, il est établi que la destitution n'est pas une réponse appropriée à un désaccord à propos d'une décision de justice', avait remarqué John Roberts, sans citer directement Donald Trump.

'La procédure ordinaire d'appel existe à cette fin', avait-il souligné, dans une rarissime remontrance publique.

