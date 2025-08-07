Une rencontre Trump-Poutine « dans les prochains jours » (Kremlin)

Une rencontre Trump-Poutine « dans les prochains jours » (Kremlin)

Photo: KEYSTONE/AP Pool Sputnik Kremlin/MIKHAIL KLIMENTYEV

Une rencontre entre Donald Trump et Vladimir Poutine est prévue 'dans les prochains jours'. Les préparatifs de ce sommet ont déjà commencé, a indiqué jeudi le conseiller diplomatique du président russe, Iouri Ouchakov, cité par les agences d'Etat russes.

'A la suggestion de la partie américaine, un accord de principe a été conclu pour organiser un sommet bilatéral dans les prochains jours', a déclaré M. Ouchakov. La Russie n'a en revanche pas répondu à l'idée américaine d'une rencontre à trois entre MM. Trump, Poutine et le dirigeant ukrainien Volodymyr Zelensky.

/ATS
 

