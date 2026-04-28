Une résolution demande à Valérie Dittli de démissionner

Le Grand Conseil vaudois a voté mardi une résolution demandant formellement à la conseillère d'Etat Valérie Dittli de démissionner. Même si le texte est symbolique, il veut être 'un message fort' pour que la ministre centriste prenne cette décision par elle-même.

La résolution a été soumise au plénum par le député écologiste Kilian Duggan, chef de groupe des Vert-e-s, à la suite de la publication vendredi d'un nouveau rapport accablant. Elle a été soutenue par tous les partis de gauche ainsi que les Vert'libéraux. La droite (PLR et UDC) s'est en grande partie abstenue.

La résolution, qui formule un voeux et qui est non contraignante, a été acceptée par 72 oui, 5 non et 58 abstentions. Le Conseil d'Etat a trois mois pour y répondre, sachant qu'il n'a aucune prérogative légale pour suspendre et encore mois 'licencier' un de ses membres.

Valérie Dittli a, elle, déjà exclu vendredi dernier de démissionner. Dans une déclaration personnelle, elle s'est défendue de certaines accusations et a réaffirmé sa volonté de continuer à agir pour le canton.

/ATS