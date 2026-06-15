Unicef: près de la moitié des enfants exposés aux aléas climatiques

Alors que le réchauffement climatique multiplie sécheresses, ouragans ou canicules, plus d'un ...
Unicef: près de la moitié des enfants exposés aux aléas climatiques

Unicef: près de la moitié des enfants exposés aux aléas climatiques

Photo: KEYSTONE/AP/AMANDINE ASCENSIO

Alors que le réchauffement climatique multiplie sécheresses, ouragans ou canicules, plus d'un milliard d'enfants sont déjà exposés à au moins trois types d'aléas climatiques majeurs qui se superposent, alerte l'Unicef lundi.

Parmi les quelque 2,4 milliards d'enfants dans le monde, la quasi-totalité (environ 2,3 milliards) sont exposés à au moins un des huit aléas les plus fréquents (inondation côtière, inondation fluviale, sécheresse, tempête tropicale, canicule, chaleur extrême, incendie et tempête de sable), 2 milliards sont exposés à au moins deux aléas, 1,1 milliard à au moins trois, 364 millions à au moins quatre, 53 millions à au moins cinq, 4 millions à au moins six et 123'000 à au moins sept, estime le rapport de l'agence onusienne.

/ATS
 

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