Vacances très suisses et studieuses pour les conseillers fédéraux

L'été est là et les vacances également pour les sept membres du Conseil fédéral. Si certains ministres vont passer quelques jours à l'étranger, d'autres ont souhaité rester en Suisse. Tour d'horizon.

L'été sera suisse et sportif pour le conseiller fédéral en charge de la défense, de la protection de la population et des sports Martin Pfister. Son département a indiqué à Keystone-ATS que le Zougois passera ses vacances au pays et en profitera pour assister à différents matchs de l'Euro féminin de football.

Après sa participation à la 58e réunion des ministres des affaires étrangères des pays membres de l’Association des nations de l’Asie du Sud-Est en Malaisie, Ignazio Cassis profitera de l'été au Tessin. Dans sa région natale, il se consacrera à la randonnée, à la lecture et à l'étude de dossiers, a indiqué son département.

La Suisse sera aussi au programme des vacances du chef du Département de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication Albert Rösti. Son équipe précise toutefois qu'une 'escapade dans un pays voisin' n'est pas à exclure.

Train pour EBS, Bourgogne pour Parmelin

Le train va accompagner Elisabeth Baume-Schneider cet été. La ministre en charge du Département de l'intérieur va réaliser un tour de France, de Belgique et des Pays-Bas en train. La Jurassienne restera ensuite en Suisse où elle se réjouit 'des excursions d'une journée, du temps passé avec sa famille, de son jardin et de la lecture de bons livres'.

S'il a prévu de passer son été chez lui à Bursins (VD) et dans les montagnes vaudoises, Guy Parmelin va aussi rendre visite à des amis en Bourgogne pendant quatre jours. Le conseiller fédéral en charge de l'économie, de la formation et de la recherche se rendra toutefois ' à Berne ou là où on aura besoin de lui, si la situation l'exige' précise son équipe.

Enfin, la présidente de la Confédération, en charge des finances Karin Keller-Sutter et le ministre en charge du Département de justice et police Beat Jans ont le même programme cet été. Prendre quelques jours avec leurs proches pour se reposer en Suisse et à l'étranger.

/ATS