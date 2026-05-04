Valais: Conseil d'Etat contre l'introduction d'un salaire minimum

Le débat d'entrée en matière sur l'introduction d'un salaire minimum en Valais a tourné à l'affrontement ...
Valais: Conseil d'Etat contre l'introduction d'un salaire minimum

Valais: Conseil d'Etat contre l'introduction d'un salaire minimum

Photo: KEYSTONE/ANTHONY ANEX

Le débat d'entrée en matière sur l'introduction d'un salaire minimum en Valais a tourné à l'affrontement gauche-droite, lundi au Parlement. Le Conseil d'Etat s'est, lui, prononcé contre cette initiative populaire, pour laquelle il ne prévoit pas de contre-projet.

En septembre 2022, le comité d'initiative formé des partis de gauche et des syndicats avait déposé 5068 signatures valables, soit bien plus que les 3000 à obtenir dans un délai de trois mois.

L'objectif de la démarche est d'instaurer un salaire horaire brut de 22 francs pour tous les salariés du canton, quelle que soit leur profession, à l'exception de l'agriculture pour laquelle une dérogation jusqu'à 18 francs par heure serait possible.

La proposition des initiants vise à améliorer les conditions de vie des employés de plusieurs secteurs de l'économie domestique, de la vente, de l’agriculture, de l’hôtellerie-restauration et de la coiffure. Les partis de droite ne veulent pas de cette modification.

Le débat de première lecture aura lieu mercredi.

/ATS
 

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