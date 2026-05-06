Valais: Grand Conseil contre l'introduction d'un salaire minimum

Comme le Conseil d'Etat, le Grand Conseil ne veut pas de l'introduction d'un salaire minimum légal en Valais. La majorité de droite s'est clairement prononcée contre le texte qui n'en sera pas moins soumis au peuple à une date à définir, sans contre-projet.

En septembre 2022, le comité d'initiative formé des partis de gauche et des syndicats avait déposé 5068 signatures valables, soit bien plus que les 3000 à obtenir dans un délai de trois mois.

L'objectif de la démarche était d'instaurer un salaire horaire brut de 22 francs pour tous les salariés du canton, quelle que soit leur profession, à l'exception de l'agriculture pour laquelle une dérogation jusqu'à 18 francs/heure serait possible.

La proposition des initiants visait à améliorer les conditions de vie des employés de plusieurs secteurs de l'économie domestique, de la vente, de l’agriculture, de l’hôtellerie-restauration et de la coiffure.

Mercredi, le Parlement a choisi de se prononcer en défaveur du texte à 74% (93 voix contre 33), au grand dam du groupe NEO, du PS et des Vert-e-s.

/ATS