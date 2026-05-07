Valais: députés déliés de leur secret de fonction

Le Grand Conseil valaisan a décidé, jeudi matin, de délier de son secret de fonction, les membres ...
Valais: députés déliés de leur secret de fonction

Valais: députés déliés de leur secret de fonction

Photo: KEYSTONE/CYRIL ZINGARO

Le Grand Conseil valaisan a décidé, jeudi matin, de délier de son secret de fonction, les membres de sa commission des finances. Une décision qui fait suite à une dénonciation de la présidente du Parlement dans une affaire de fuite.

Le 2 mars, Patricia Constantin avait déposé une dénonciation contre inconnu pour violation du secret de fonction auprès du Ministère public. Sa démarche était liée à une fuite concernant une décision prise par la commission des finances du Parlement. Le dépôt de cette plainte était lié à un sujet de la RTS du 5 février dernier au sujet de l'arrachage des vignes.

Quelques jours auparavant, la commission des finances du Grand Conseil (COFI) avait rendu un préavis négatif concernant l'octroi d'un crédit de 10 millions de francs pour soutenir l'arrachage de vignes en Valais.

Pour faire toute la lumière

La présidence avait alors choisi de déposer plainte 'après avoir appris qu'une décision de la COFI avait été communiquée aux médias (ndlr: en l'occurrence à la RTS), avant la publication du préavis ou du rapport de la commission.'

Jeudi, le Parlement a choisi de délier de son secret de fonction les membres de sa commission des finances, afin de faire toute la lumière sur cette affaire.

Cette requête qui émanait de la COFI, elle -même, n'a pas fait débat et a été acceptée à l'unanimité (122 voix).

/ATS
 

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