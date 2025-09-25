Valais: le fondateur du Jardin Flore-Alpe lié à l'Allemagne nazie

La Fondation qui gère le Jardin botanique Flore-Alpe à Champex-Lac (VS) a découvert des 'éléments sensibles' liés au passé de son fondateur Jean-Marcel Aubert. L'industriel et ingénieur vaudois a activement participé à l'économie de guerre allemande entre 1940 et 1944.

Les faits ont été mis en lumière par des recherches menées en marge du centenaire du parc alpin, en 2027, et dévoilés jeudi en conférence de presse. La Fondation, reprise en 2008 par la commune d'Orsières et le canton du Valais, invoque un 'devoir de mémoire' et une 'communication assumée' sur le sujet.

En plus de la reconnaissance publique et officielle des faits historiques 'sans minimisation ni volonté d'atténuation', l'institution a décidé d'abandonner le nom de Jean-Marcel Aubert au profit de 'Fondation du Jardin botanique Flore-Alpe.'

Un premier rapport datant de 2024 documente la participation, en France, de Jean-Marcel Aubert 'à l'aryanisation d'entreprises en main juive au début de la guerre, notamment les Galeries Lafayette.' Un rapport plus approfondi a été remis en mai dernier.

/ATS