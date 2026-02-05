Valais: premiers paiements de l'aide d'urgence pour Crans-Montana

L'Etat du Valais a effectué les premiers versements de l'aide d'urgence de 10'000 francs pour chaque personne hospitalisée ou famille touchée par le drame de Crans-Montana. Ils concernent, pour l'heure, 48 victimes.

'Les dossiers sont actuellement traités au fur et à mesure de la réception des documents demandés et sont ensuite transmis à la banque pour paiement', indique jeudi le canton du Valais. Celui-ci avait annoncé le 14 janvier déboquer ce montant forfaitaire de 10'000 francs. Si le versement a pris un peu de temps, c'est qu'il a fallu procéder à 'un minimum de vérifications administratives', poursuit le communiqué.

Parmi les 48 paiements déjà effectués, 14 ont été versés sur des comptes à l'étranger, 7 en France, 6 en Italie et 1 en Belgique.

/ATS