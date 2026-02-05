Valais: premiers paiements de l'aide d'urgence pour Crans-Montana

L'Etat du Valais a effectué les premiers versements de l'aide d'urgence de 10'000 francs pour ...
Photo: KEYSTONE/ALESSANDRO DELLA VALLE

L'Etat du Valais a effectué les premiers versements de l'aide d'urgence de 10'000 francs pour chaque personne hospitalisée ou famille touchée par le drame de Crans-Montana. Ils concernent, pour l'heure, 48 victimes.

'Les dossiers sont actuellement traités au fur et à mesure de la réception des documents demandés et sont ensuite transmis à la banque pour paiement', indique jeudi le canton du Valais. Celui-ci avait annoncé le 14 janvier déboquer ce montant forfaitaire de 10'000 francs. Si le versement a pris un peu de temps, c'est qu'il a fallu procéder à 'un minimum de vérifications administratives', poursuit le communiqué.

Parmi les 48 paiements déjà effectués, 14 ont été versés sur des comptes à l'étranger, 7 en France, 6 en Italie et 1 en Belgique.

/ATS
 

Rappel d'un médicament contre les troubles du sommeil

Des détenus auditionnés à Bellechasse (FR) après une révolte

Asile: l'OSAR et l'UDC contre un projet de restriction de voyager

Addiction Suisse réclame des investissements dans la prévention

Pas de millionnaire au tirage du Swiss Loto

Le PLR fribourgeois lance ses deux ministres sortants pour novembre

Addiction Suisse réclame des investissements dans la prévention

Asile: l'OSAR et l'UDC contre un projet de restriction de voyager

Ignazio Cassis à Moscou jeudi pour rencontrer Sergueï Lavrov

Exclusion des élèves frontaliers à Genève: recours rejetés

Pas de millionnaire au tirage du Swiss Loto

Le PLR fribourgeois lance ses deux ministres sortants pour novembre

