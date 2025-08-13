Valais: un Roumain condamné pour proxénétisme

Un Roumain de 36 ans a été condamné par le Tribunal cantonal valaisan (TC) à 33 mois de prison ...
Valais: un Roumain condamné pour proxénétisme

Valais: un Roumain condamné pour proxénétisme

Photo: KEYSTONE/JEAN-CHRISTOPHE BOTT

Un Roumain de 36 ans a été condamné par le Tribunal cantonal valaisan (TC) à 33 mois de prison ferme. L'homme a été reconnu coupable d'encouragement à la prostitution, de blanchiment d'argent et de tentatives de contrainte. Il est expulsé de Suisse pour 7 ans.

En première instante, le Tribunal de Martigny l'avait condamné à 46 mois ferme et à 10 ans d'expulsion. Le TC a réduit sa peine, considérant 'que les premiers juges avaient méconnu le principe d’aggravation de la peine, applicable en cas de concours d’infractions.'

Entre mars 2023 et avril 2024, l'accusé avait convaincu de jeunes femmes roumaines, avec qui il entretenait des relations intimes, de quitter leur pays pour venir en Suisse pour s'adonner à la prostitution. Afin de les convaincre, il leur a fait miroter la possibilité de gagner beaucoup d'argent pour leur permettre de soutenir financièrement leurs familles restées au pays. Le Roumain n'hésitait pas à menacer ces femmes afin de faire pression sur elles. Devant le TC, le 15 juillet, l'homme avait reconnu les faits dans deux cas.

/ATS
 

Actualités suivantes

Déficit moins élevé que prévu pour la Confédération en 2025

Déficit moins élevé que prévu pour la Confédération en 2025

Suisse    Actualisé le 13.08.2025 - 12:23

Blatten à la recherche de nouvelles capacités hôtelières

Blatten à la recherche de nouvelles capacités hôtelières

Suisse    Actualisé le 13.08.2025 - 11:59

Une nouvelle personne décédée dans les montagnes valaisannes

Une nouvelle personne décédée dans les montagnes valaisannes

Suisse    Actualisé le 13.08.2025 - 10:39

Un homme de 51 ans meurt dans une dispute à Winterthour

Un homme de 51 ans meurt dans une dispute à Winterthour

Suisse    Actualisé le 13.08.2025 - 05:27

Articles les plus lus

Personne ne devine la bonne combinaison de l’Euro Millions

Personne ne devine la bonne combinaison de l’Euro Millions

Suisse    Actualisé le 12.08.2025 - 22:11

Un homme de 51 ans meurt dans une dispute à Winterthour

Un homme de 51 ans meurt dans une dispute à Winterthour

Suisse    Actualisé le 13.08.2025 - 05:27

Une nouvelle personne décédée dans les montagnes valaisannes

Une nouvelle personne décédée dans les montagnes valaisannes

Suisse    Actualisé le 13.08.2025 - 10:39

Blatten à la recherche de nouvelles capacités hôtelières

Blatten à la recherche de nouvelles capacités hôtelières

Suisse    Actualisé le 13.08.2025 - 11:59

Un petit avion biplace s'abîme dans le lac Léman: pas de blessé

Un petit avion biplace s'abîme dans le lac Léman: pas de blessé

Suisse    Actualisé le 12.08.2025 - 18:11

Personne ne devine la bonne combinaison de l’Euro Millions

Personne ne devine la bonne combinaison de l’Euro Millions

Suisse    Actualisé le 12.08.2025 - 22:11

Un homme de 51 ans meurt dans une dispute à Winterthour

Un homme de 51 ans meurt dans une dispute à Winterthour

Suisse    Actualisé le 13.08.2025 - 05:27

Une nouvelle personne décédée dans les montagnes valaisannes

Une nouvelle personne décédée dans les montagnes valaisannes

Suisse    Actualisé le 13.08.2025 - 10:39

Le Tessin rend hommage aux partisans italiens

Le Tessin rend hommage aux partisans italiens

Suisse    Actualisé le 12.08.2025 - 14:49

La mère de l'otage Evyatar David a vu la présidente du CICR

La mère de l'otage Evyatar David a vu la présidente du CICR

Suisse    Actualisé le 12.08.2025 - 16:45

Un petit avion biplace s'abîme dans le lac Léman: pas de blessé

Un petit avion biplace s'abîme dans le lac Léman: pas de blessé

Suisse    Actualisé le 12.08.2025 - 18:11

Personne ne devine la bonne combinaison de l’Euro Millions

Personne ne devine la bonne combinaison de l’Euro Millions

Suisse    Actualisé le 12.08.2025 - 22:11