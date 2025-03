Vaud: Valérie Dittli n'est plus en charge des Finances

Valérie Dittli n'est plus la grande argentière vaudoise. Mise en cause par une analyse externe de son département, la conseillère d'Etat doit céder la gestion des finances à Christelle Luisier.

Le contenu de cet audit, confié en janvier à l'ancien ministre neuchâtelois Jean Studer, a été dévoilé vendredi lors d'une conférence de presse. Il en ressort que le Conseil d'Etat doit prendre 'au plus vite' des mesures pour assurer 'le bon fonctionnement de l'Etat et protéger la santé des collaborateurs concernés', écrit le gouvernement vaudois dans son communiqué.

Le rapport Studer met notamment en lumière 'une collaboration gravement altérée' entre Valérie Dittli et sa directrice générale de la fiscalité, Marinette Kellenberger. Cette mauvaise entente s'étend 'au-delà des deux protagonistes'.

Par ailleurs, une demande de Valérie Dittli d'annulation de taxations a été considérée comme 'pas légale' par Jean Studer. Son rapport relève aussi 'une possible violation du secret de fonction.'

Dès le 1er juin, Christelle Luisier va reprendre la Direction générale de la fiscalité et le Service d'analyse et de gestion financières. Ceux-ci seront rattachés au Département de la présidente du gouvernement, déjà en charge des institutions, du territoire et du sport. En attendant ce transfert, Frédéric Borloz, suppléant du Département des finances, assurera la transition.

Plainte pénale

De son côté, Valérie Dittli conserve les autres pans de son Département, à savoir notamment l'agriculture, la viticulture et les affaires vétérinaires. En raison de son absence maladie des derniers jours, la composition exacte de son département n'a pas pu être finalisée. Le gouvernent examinera 'prochainement' le périmètre de son département.

Egalement épinglée dans le rapport Studer, Marinette Kellenberger a décidé de prendre une retraite anticipée. Celle-ci sera effective dès l'arrivée d'un successeur.

A noter encore que le Conseil d'Etat a déposé une plainte pénale contre X pour violation du secret de fonction. En cause: 'les nombreuses fuites' qui ont accompagné l'analyse menée par Jean Studer. Son rapport sera également transmis au Ministère public, lequel devra se déterminer s'il y a lieu d'ouvrir ou non une instruction pénale pour une éventuelle violation du secret de fonction.

/ATS