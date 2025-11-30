Vaud refuse le vote des personnes sous curatelle générale

Vaud ne souhaite pas accorder automatiquement le droit de vote aux personnes sous curatelle ...
Vaud refuse le vote des personnes sous curatelle générale

Vaud refuse le vote des personnes sous curatelle générale

Photo: KEYSTONE/LAURENT GILLIERON

Vaud ne souhaite pas accorder automatiquement le droit de vote aux personnes sous curatelle de portée générale pour cause d'incapacité durable du discernement. A plus de 71%, la population a balayé dimanche une proposition de modification de la Constitution.

Ce changement de pratique aurait concerné environ 1400 individus dans le canton. Des personnes qui, pour l'essentiel, sont atteintes de troubles psychiques et exclues du corps électoral.

Ces personnes ont certes la possibilité de retrouver leurs droits politiques via un certificat médical ou une demande au juge. Toutefois, la gauche et les associations de défense des personnes handicapées demandaient l'abandon de cette exclusion automatique, au nom de l'égalité de traitement entre tous les citoyens vaudois.

Pour les opposants en revanche, la capacité de discernement doit rester une condition absolue de l'exercice des droits politiques.

/ATS
 

