Vaud va refuser le droit de vote cantonal aux étrangers

Les étrangers établis en terre vaudoise ne pourront toujours pas voter sur le plan cantonal ...
Photo: KEYSTONE/JEAN-CHRISTOPHE BOTT

Les étrangers établis en terre vaudoise ne pourront toujours pas voter sur le plan cantonal. L'initiative qui voulait leur attribuer ce droit a été nettement rejetée dimanche dans les urnes

Initiée par le mouvement citoyen Ag!ssons et soutenue par la gauche, l'initiative est écartée par 63,6% des votants.

Le texte demandait que les étrangers, comme cela se fait depuis 2003 sur le plan communal, puissent participer à des scrutins cantonaux, sous certaines conditions (habiter depuis au moins 3 ans dans le canton et au moins 10 ans en Suisse).

Le peuple vaudois n'a toutefois pas voulu changer le système, lui qui avait déjà rejeté une initiative similaire en 2011, balayée à l'époque à près de 70%.

Le résultat de dimanche constitue une victoire pour le PLR et l'UDC qui, associés à la Ligue vaudoise, avaient combattu cette initiative. Selon eux, le droit de vote cantonal doit rester indissociable de la citoyenneté suisse.

