Venezuela: Machado invitée à « rester à Washington » par le pouvoir

La présidente par intérim du Venezuela Delcy Rodriguez a demandé aux opposants versés dans 'l'extrémisme' de 'rester à Washington' dans une allusion à la cheffe de l'opposition et Nobel de la paix Maria Corina Machado.

'Que viennent tous ceux qui aiment véritablement le Venezuela, mais que ceux qui cherchent à perpétuer les dommages et l'agression contre le peuple vénézuélien restent à Washington!', a-t-elle lancé lors d'une cérémonie, fustigeant l''extrémisme'.

Mme Machdo a soutenu l'intervention américaine qui a conduit à la capture du président Nicolas Maduro par l'armée américaine le 3 janvier.

/ATS