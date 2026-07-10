Venezuela: le bilan du double séisme dépasse les 4000 morts

Le bilan du double séisme du 24 juin au Venezuela a été révisé à la hausse et dépasse désormais les 4000 victimes, à 4118 morts, selon un communiqué diffusé vendredi par le gouvernement. Le précédent bilan, daté de jeudi, était de 3889 morts.

'Bilan officiel du 10 juillet: 4118 morts', indique le communiqué. Le nombre de blessés reste identique, à 16'740. Les autorités évitent de parler de nombre de disparus, mais l'ONU estime qu'il pourrait atteindre 50'000, certaines projections avançant plutôt un nombre proche de 10'000.

De magnitude 7,2 et 7,5, les deux séismes se sont produits à 39 secondes d'intervalle et ont principalement touché le nord du Venezuela.

L'ONU a lancé mercredi un appel aux dons pour aider le Venezuela à faire face aux conséquences du double séisme meurtrier. Caracas a de son côté appelé plusieurs pays à débloquer les actifs vénézuéliens gelés dans le cadre de sanctions.

Les travaux de reconstruction s'annoncent fastidieux dans le nord du pays, particulièrement touché, où des centaines d'immeubles sont écroulés ou inhabitables.

/ATS