Venezuela: le bilan du double séisme grimpe à plus de 6000 morts

Le bilan du double séisme ayant frappé le Venezuela le 24 juin a franchi la barre des 6000 morts. Le nombre de décès s'élève désormais à 6125, a indiqué lundi par le président du Parlement vénézuélien, Jorge Rodriguez.

Le dernier bilan officiel faisait état de 5546 morts.

Plusieurs semaines après, des dizaines de personnes poursuivent les recherches pour tenter de retrouver leurs proches disparus dans l'Etat de La Guaira, au nord de Caracas, le plus durement touché par les tremblements de terre de magnitude 7,2 et 7,5 qui ont frappé le littoral vénézuélien.

Le gouverneur de l'Etat de La Guaira, José Alejandro Teran, a indiqué que près de 1400 personnes étaient toujours portées disparues. De source diplomatique et selon des projections d'experts, le nombre de disparus pourrait avoisiner les 10'000 personnes.

190 immeubles écroulés

Depuis des semaines, des travaux de démolition et de déblaiement ont été engagés à La Guaira, où se concentrent l'essentiel des victimes et les plus gros dégâts matériels.

Selon les autorités, 190 immeubles se sont écroulés pendant le double séisme et 856 autres ont été touchés. En plus des bâtiments complètement effondrés, des milliers d'autres sont considérés par les autorités comme étant trop risqués pour être habités.

Près de 24'000 sinistrés vivent désormais dans des camps à Caracas et dans l'Etat côtier de La Guaira.

Vendredi, le Parlement vénézuélien a adopté une loi visant à accroître l'offre de logements à louer afin de venir en aide aux milliers de personnes qui ont perdu leur toit dans ce double séisme.

/ATS