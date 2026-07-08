Venezuela: le bilan du double séisme monte à 3685 morts

Le bilan du double séisme du 24 juin au Venezuela a été révisé à la hausse et s'élève désormais à 3685 morts, selon un communiqué diffusé lundi par le gouvernement. Il était précédemment de 3535 morts.

'Bilan officiel du 7 juillet: 3685 morts, 16'740 blessés', selon le communiqué. Les autorités évitent de parler de disparus, mais l'ONU estime qu'il pourrait atteindre 50'000, certaines projections avançant plutôt un nombre proche de 10'000.

La présidente vénézuélienne par intérim, Delcy Rodríguez, a annoncé via le réseau social Telegram 'l'activation immédiate d'un plan alternatif qui permettra la reprise des vols commerciaux dès que possible sur la piste parallèle de l'aéroport'.

L'aéroport international Simón Bolívar de Maiquetía, qui dessert Caracas, est situé à La Guaira, épicentre du double séisme de magnitude 7,2 et 7,5 qui a réduit en ruines des dizaines d'immeubles résidentiels.

Des pelleteuses déblaient des montagnes de débris dans cet État côtier, d'où plusieurs équipes de secours étrangères se retirent après n'avoir trouvé aucun signe de vie près de deux semaines après les secousses.

'Soutien' américain

La présidente du Venezuela a indiqué samedi être 'en contact' avec certains pays qui allaient 'contribuer à la remise en état' de l'aéroport, sans donner plus de précisions.

Mme Rodríguez a pris le pouvoir au Venezuela après la chute du président de gauche Nicolás Maduro lors d'une opération militaire américaine en janvier.

Depuis lors, elle gouverne sous la pression intense de Washington, qui s'est autoproclamé maître de ce pays riche en pétrole. Des militaires et des spécialistes américains collaborent à la réouverture de l'aéroport afin de faciliter l'acheminement de fournitures et d'équipements.

Lors d'une conférence de presse téléphonique, le chargé d'affaires américain, John Barrett, a déclaré que les autorités américaines étaient déjà en discussion avec les compagnies aériennes commerciales américaines pour la reprise des vols.

Militaires américains déployés

'Des travaux restent à effectuer sur l'infrastructure pour permettre la reprise des opérations commerciales à l'aéroport', a indiqué M. Barrett, sans toutefois préciser de date.

Le commandant du commandement Sud des États-Unis, le général Francis Donovan, a précisé lors de cette même conférence que des militaires américains participent au contrôle aérien afin de garantir la sécurité des atterrissages, ainsi que des opérations de fret au sol à l'aéroport.

Près de 2000 militaires américains ont été déployés dans la région pour faire face à la catastrophe. L'USS Fort Lauderdale est amarré au port de La Guaira pour contribuer à l'acheminement de l'aide humanitaire.

De nombreux survivants se sont retrouvés sans abri ou dans des abris de fortune aménagés dans des parcs, sans perspective d'avenir. Selon le dernier rapport gouvernemental, plus de 16'000 personnes ont été laissées sans domicile. L'ONU estime les pertes à 6,7 milliards de dollars, soit 6% du PIB du pays, plongé dans une grave crise depuis des années.

/ATS