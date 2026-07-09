Venezuela: le bilan du double séisme monte à 3811 morts

Le bilan du double séisme du 24 juin au Venezuela a été révisé à la hausse et s'élève désormais ...
Venezuela: le bilan du double séisme monte à 3811 morts

Venezuela: le bilan du double séisme monte à 3811 morts

Photo: KEYSTONE/AP/Ariana Cubillos

Le bilan du double séisme du 24 juin au Venezuela a été révisé à la hausse et s'élève désormais à 3811 morts, a annoncé mercredi le président de l'assemblée nationale Jorge Rodriguez. Le précédent bilan, daté de dimanche, était de 3685 morts.

'Nous pouvons dire qu'à ce jour, le 8 juillet 2026, 3811 soeurs et frères sont malheureusement décédés des suites de la tragédie du double séisme', a affirmé M. Rodriguez au côté de sa soeur, la présidente par intérim du pays, Delcy Rodriguez.

Les séismes ont fait '16'740 blessés, 6462 Vénézuéliennes et Vénézuéliens ont été secourus dans les décombres. Nous avons assisté 86'794 familles. 17'907 personnes se retrouvent sans logement', a-t-il précisé.

De magnitude 7,2 et 7,5, les deux séismes se sont produits à 39 secondes d'intervalle et ont principalement touché le nord du Venezuela.

/ATS
 

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