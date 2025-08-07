Venezuela: prime américaine de 50 millions pour arrêter Maduro

Les Etats-Unis ont annoncé jeudi avoir doublé à 50 millions de dollars la prime pour l'arrestation ...
Venezuela: prime américaine de 50 millions pour arrêter Maduro

Venezuela: prime américaine de 50 millions pour arrêter Maduro

Photo: KEYSTONE/AP/Cristian Hernandez

Les Etats-Unis ont annoncé jeudi avoir doublé à 50 millions de dollars la prime pour l'arrestation du président vénézuélien Nicolás Maduro, inculpé par la justice américaine de trafic de drogue. Sa réélection avait été qualifiée d'illégitime en janvier par Washington.

'Aujourd'hui, le ministère de la justice et le département d'Etat annoncent une récompense de 50 millions de dollars pour toute information conduisant à l'interpellation de Nicolás Maduro', a écrit sur le réseau social X la ministre de la justice Pam Bondi. La précédente prime en janvier était de 25 millions de dollars.

/ATS
 

