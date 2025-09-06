Venise: le Lion d'or à « Father Mother Sister Brother »

Le film 'Father Mother Sister Brother' de l'Américain Jim Jarmusch s'est vu décerner samedi ...
Venise: le Lion d'or à « Father Mother Sister Brother »

Venise: le Lion d'or à

Photo: KEYSTONE/AP/Alessandra Tarantino

Le film 'Father Mother Sister Brother' de l'Américain Jim Jarmusch s'est vu décerner samedi, à la surprise générale, le Lion d'or à la 82e Mostra de Venise. Le film-événement sur Gaza, 'The Voice of Hind Rajab' a également été récompensé.

'Father Mother Sister Brother' est une exploration des relations familiales dans un triptyque entre le New Jersey, Dublin et Paris, avec un casting cinq étoiles composé d'Adam Driver, Cate Blanchett, Tom Waits...

Longtemps considéré comme favori, le film de la réalisatrice Kaouther Ben Hania sur Gaza a été récompensé du Lion d'argent, le deuxième prix le plus important du festival.

/ATS
 

Actualités suivantes

Mostra de Venise: la Chinoise Xin Zhilei sacrée meilleure actrice

Mostra de Venise: la Chinoise Xin Zhilei sacrée meilleure actrice

Culture    Actualisé le 06.09.2025 - 20:53

Milan rend hommage au « roi » Armani

Milan rend hommage au « roi » Armani

Culture    Actualisé le 06.09.2025 - 10:05

Droits d'auteur: Apple accusé de piratage devant la justice

Droits d'auteur: Apple accusé de piratage devant la justice

Culture    Actualisé le 06.09.2025 - 05:41

Morges: Sergueï Lebedev scrute les vérités enfouies du Donbass

Morges: Sergueï Lebedev scrute les vérités enfouies du Donbass

Culture    Actualisé le 05.09.2025 - 09:03

Articles les plus lus

Ouzbékistan: les prisonniers invités à lire pour être libérés

Ouzbékistan: les prisonniers invités à lire pour être libérés

Culture    Actualisé le 05.09.2025 - 08:33

Morges: Sergueï Lebedev scrute les vérités enfouies du Donbass

Morges: Sergueï Lebedev scrute les vérités enfouies du Donbass

Culture    Actualisé le 05.09.2025 - 09:03

Droits d'auteur: Apple accusé de piratage devant la justice

Droits d'auteur: Apple accusé de piratage devant la justice

Culture    Actualisé le 06.09.2025 - 05:41

Milan rend hommage au « roi » Armani

Milan rend hommage au « roi » Armani

Culture    Actualisé le 06.09.2025 - 10:05