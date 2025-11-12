Vente record à Genève d'une broche de Napoléon

Une broche ornée de diamants ayant appartenu à Napoléon Bonaparte et récupérée par l'armée ...
Vente record à Genève d'une broche de Napoléon

Vente record à Genève d'une broche de Napoléon

Photo: KEYSTONE/MARTIAL TREZZINI

Une broche ornée de diamants ayant appartenu à Napoléon Bonaparte et récupérée par l'armée prussienne à Waterloo a été vendue mercredi au prix record de 3,79 millions d'euros à Genève, a annoncé la maison de vente Sotheby's.

Le prix de vente de ce bijou historique, l'une des pièces les plus en vue de cette semaine du luxe sur les bords du Léman, a très largement dépassé les attentes de Sotheby's, qui l'avait estimé entre 130'000 et 220'0 euros.

La broche faisait partie des effets personnels que l'empereur avait dû abandonner dans sa fuite dans la plaine de Waterloo (près de Bruxelles, dans l'actuelle Belgique) face aux soldats britanniques et prussiens à l'issue de la célèbre bataille qui scella sa chute.

Le bijou circulaire, d'environ 45 mm de diamètre, présente en son centre un grand diamant ovale de 13,04 carats, entouré de près d'une centaine de diamants anciens taillés à la mine, de formes et de tailles variées, disposés sur deux rangées concentriques.

Pour orner le bicorne

Cette pièce unique fut créée pour Napoléon vers 1810, 'probablement pour orner son bicorne lors d'occasions spéciales', précise la maison de vente. Elle fut ensuite offerte parmi d'autres objets au roi de Prusse Frédéric-Guillaume III comme trophée de guerre le 21 juin 1815, trois jours seulement après la bataille de Waterloo.

Autre pièce maîtresse des ventes Sotheby's, 'The Glowing Rose' ou 'Rose éclatante', un diamant rose vif de 10,08 carats estimé à environ 20 millions de dollars, a finalement été retiré des ventes mercredi soir. Sollicité par l'AFP, Sotheby's n'était pas immédiatement disponible pour fournir des explications sur ce retrait.

/ATS
 

Actualités suivantes

Nathacha Appanah reçoit le Choix Goncourt Suisse

Nathacha Appanah reçoit le Choix Goncourt Suisse

Culture    Actualisé le 12.11.2025 - 19:23

Tempête à Festi'neuch: préjudice de 600'000 francs pour le festival

Tempête à Festi'neuch: préjudice de 600'000 francs pour le festival

Culture    Actualisé le 12.11.2025 - 18:03

L'Algérie accepte de gracier l'écrivain Boualem Sansal

L'Algérie accepte de gracier l'écrivain Boualem Sansal

Culture    Actualisé le 12.11.2025 - 14:37

Le pape Léon XIV révèle ses quatre films préférés

Le pape Léon XIV révèle ses quatre films préférés

Culture    Actualisé le 12.11.2025 - 13:51

Articles les plus lus

« The Deal » primé au festival TAFFF de Los Angeles

« The Deal » primé au festival TAFFF de Los Angeles

Culture    Actualisé le 12.11.2025 - 11:29

Le pape Léon XIV révèle ses quatre films préférés

Le pape Léon XIV révèle ses quatre films préférés

Culture    Actualisé le 12.11.2025 - 13:51

L'Algérie accepte de gracier l'écrivain Boualem Sansal

L'Algérie accepte de gracier l'écrivain Boualem Sansal

Culture    Actualisé le 12.11.2025 - 14:37

Tempête à Festi'neuch: préjudice de 600'000 francs pour le festival

Tempête à Festi'neuch: préjudice de 600'000 francs pour le festival

Culture    Actualisé le 12.11.2025 - 18:03

Un diamant bleu vendu plus de 25 millions de dollars à Genève

Un diamant bleu vendu plus de 25 millions de dollars à Genève

Culture    Actualisé le 11.11.2025 - 18:07

« The Deal » primé au festival TAFFF de Los Angeles

« The Deal » primé au festival TAFFF de Los Angeles

Culture    Actualisé le 12.11.2025 - 11:29

Le pape Léon XIV révèle ses quatre films préférés

Le pape Léon XIV révèle ses quatre films préférés

Culture    Actualisé le 12.11.2025 - 13:51

L'Algérie accepte de gracier l'écrivain Boualem Sansal

L'Algérie accepte de gracier l'écrivain Boualem Sansal

Culture    Actualisé le 12.11.2025 - 14:37

OpenAI a enfreint les droits d'auteurs de chansons

OpenAI a enfreint les droits d'auteurs de chansons

Culture    Actualisé le 11.11.2025 - 12:35

Le numérique s’impose, la lecture et le sport restent essentiels

Le numérique s’impose, la lecture et le sport restent essentiels

Culture    Actualisé le 11.11.2025 - 13:17

Un diamant bleu vendu plus de 25 millions de dollars à Genève

Un diamant bleu vendu plus de 25 millions de dollars à Genève

Culture    Actualisé le 11.11.2025 - 18:07

« The Deal » primé au festival TAFFF de Los Angeles

« The Deal » primé au festival TAFFF de Los Angeles

Culture    Actualisé le 12.11.2025 - 11:29