Verbier Festival: présence de nombreuses pointures internationales

La 33e édition du Verbier Festival se tiendra dès jeudi et jusqu'au 2 août, dans la station du Val de Bagnes. Au programme, une soixantaine de concerts de musique classique, dont trois opéras, une centaine de masterclass et de nombreux événements gratuits.

Le concert inaugural de vendredi sera placé sous la direction du chef finlandais Esa-Pekka Salonen, lequel fera son grand retour au Verbier Festival après neuf ans d’absence. La veille, la cérémonie d’ouverture sera 100% valaisanne avec les prestations de l'Ensemble de cuivre valaisan et de l'Oberwalliser Vokalensemble.

D’autres chefs de renom se succéderont les jours suivants, à l'instar de Simon Rattle, Lahav Shani, Gianandrea Noseda, Mikhaïl Pletnev ou Daniel Harding, indiquent les organisateurs dans un communiqué.

Trois opéras au programme

Les solistes à la renommée mondiale, comme Martha Argerich, Joshua Bell, Khatia Buniatishvili, Janine Jansen, Alexandre Kantorow, Leonidas Kavakos, Evgeny Kissin, Yunchan Lim, Nikolai Lugansky, Mischa Maisky et András Schiff seront de la partie. Une liste d'artistes à laquelle s'ajoutent des chanteurs comme Gerald Finley, Renée Fleming, Magdalena Kožená, Peter Mattei, Thomas Quasthoff et Bryn Terfel.

L'édition 2026 propose également trois opéras: 'Così fan tutte' de Wolfgang Amadeus Mozart (18 juillet), 'Le Château de Barbe-Bleue' de Béla Bartók (24 juillet) et 'La Traviata' de Giuseppe Verdi (2 août), ainsi que plusieurs soirées signature des Rencontres Inédites.

Espaces pour la relève

Le 24 juillet, à l'issue de l'opéra de Béla Bartók, le Verbier Festival Chamber Orchestra offrira un concert gratuit, afin de célébrer ses 20 ans. Son programme - surprise - sera dévoilé au moment même du concert.

Deuxième pilier du festival, l’Academy réunira, une nouvelle fois, les meilleurs jeunes talents de leur génération. En 2026, elle a reçu un nombre record de plus de 2400 candidatures issues de 81 pays. Deux cent-vingt-sept jeunes artistes, représentant 43 pays participent, cette année, aux programmes de l'Academy et de l'Orchestra Training.

Des événements intimistes

En complément de la programmation principale, l'UNLTD, le laboratoire créatif du festival, propose plus de 50 événements pour découvrir l'événement autrement avec des concerts intimistes au cinéma de la station, des formats en plein air avec les concerts à La Chaux, en passant par les Buskers et des balades musicales.

Cette année, la programmation Verbier Festival Kids propose notamment 'Pierre et le Loup', à l'occasion des 90 ans de l'oeuvre de Sergueï Prokofiev. Enfin, vingt conférences gratuites et ouvertes à tous, avec parmi les intervenants l'architecte Kengo Kuma, concepteur du futur Centre Culturel de Verbier (18 juillet) sont également organisées à l'occasion de ce rendez-vous estival.

/ATS