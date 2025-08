Vernayaz: spectacle son et lumière à la cascade de la Pissevache

La commune de Vernayaz (VS) s'est offert un spectacle son et lumière jeudi soir à la veille de la Fête nationale. Sa célèbre cascade de la Pissevache, mais aussi la forêt environnante et les rochers, ont été sublimés par des jeux de lumière et de projections vidéo.

Gratuit, le spectacle a été répété toutes les 15 minutes de 22h15 à minuit. La mise en lumière a été assurée par Lumen Créations, spécialiste des installations monumentales et du mapping architectural.

Ce projet unique, intitulé 'Waterfall', a également mis à l'honneur une composition originale de Gauthier Dupertuis, directeur de la fanfare l'Echo du Trient et natif de Vernayaz.

Inspirée par la puissance et la beauté de la cascade, cette oeuvre pour orchestre à vent, enregistrée par la Concordia de Fribourg, a été diffusée au pied de la chute de 116 mètres. Les spectateurs ont ainsi vivre une expérience sonore et visuelle en harmonie avec le décor naturel du site.

/ATS