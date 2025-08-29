Vers des prestations de l'AVS moins dépendantes de l'état civil

Les prestations de l'AVS devraient moins dépendre de l'état civil, estime la commission de ...
Vers des prestations de l'AVS moins dépendantes de l'état civil

Vers des prestations de l'AVS moins dépendantes de l'état civil

Photo: KEYSTONE/ANTHONY ANEX

Les prestations de l'AVS devraient moins dépendre de l'état civil, estime la commission de la sécurité sociale du National. Elle a fait du projet du Conseil fédéral visant à adapter les rentes de veuvage un contre-projet à l'initiative du Centre sur les rentes.

L'initiative du Centre vise à supprimer la discrimination des couples mariés dans l'AVS et l'AI. Aujourd'hui, les rentes des couples mariés sont plafonnées à 150% de la rente maximale, alors que les concubins reçoivent jusqu'à 200%.

Dans un autre projet, le Conseil fédéral veut supprimer les rentes de veuvage à vie. Il prévoit des rentes jusqu'au 25e anniversaire du plus jeune enfant, indépendamment de l'état civil des parents.

La commission a complété le projet gouvernemental pour en faire un contre-projet indirect, indiquent vendredi les services du Parlement. Parmi les demandes du Centre, le projet prévoit de ne plus plafonner les nouvelles rentes pour les couples mariés.

Le National peut s'emparer du dossier. Les débats risquent d'être animés, différentes minorités ayant été déposées.

/ATS
 

Actualités suivantes

Un jeune de 19 ans incarcéré à la suite des émeutes à Lausanne

Un jeune de 19 ans incarcéré à la suite des émeutes à Lausanne

Suisse    Actualisé le 29.08.2025 - 17:01

Août 2025 est le huitième mois le plus chaud

Août 2025 est le huitième mois le plus chaud

Suisse    Actualisé le 29.08.2025 - 16:59

Financement transitoire de la 13e rente via la TVA

Financement transitoire de la 13e rente via la TVA

Suisse    Actualisé le 29.08.2025 - 16:47

Genève interdit la vente de cigarettes électroniques à usage unique

Genève interdit la vente de cigarettes électroniques à usage unique

Suisse    Actualisé le 29.08.2025 - 15:33

Articles les plus lus

Valais: demande pour supprimer les meutes du Simplon et Chablais

Valais: demande pour supprimer les meutes du Simplon et Chablais

Suisse    Actualisé le 29.08.2025 - 14:31

Genève interdit la vente de cigarettes électroniques à usage unique

Genève interdit la vente de cigarettes électroniques à usage unique

Suisse    Actualisé le 29.08.2025 - 15:33

Financement transitoire de la 13e rente via la TVA

Financement transitoire de la 13e rente via la TVA

Suisse    Actualisé le 29.08.2025 - 16:47

Août 2025 est le huitième mois le plus chaud

Août 2025 est le huitième mois le plus chaud

Suisse    Actualisé le 29.08.2025 - 16:59

Le cannabis pourrait être légalisé en Suisse

Le cannabis pourrait être légalisé en Suisse

Suisse    Actualisé le 29.08.2025 - 11:27

Des projets suisses qui amènent une « plus-value » pour l'Ukraine

Des projets suisses qui amènent une « plus-value » pour l'Ukraine

Suisse    Actualisé le 29.08.2025 - 12:35

Des projets suisses qui amènent une « plus-value » pour l'Ukraine

Des projets suisses qui amènent une « plus-value » pour l'Ukraine

Suisse    Actualisé le 29.08.2025 - 12:37

Valais: demande pour supprimer les meutes du Simplon et Chablais

Valais: demande pour supprimer les meutes du Simplon et Chablais

Suisse    Actualisé le 29.08.2025 - 14:31