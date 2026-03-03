Vers une nouvelle journée noire à la Bourse suisse

La Bourse suisse reprenait mardi matin le chemin de la cave déjà emprunté la veille. Outre les inquiétudes liées à la situation explosive autour du Golfe persique, les investisseurs devaient composer avec une kyrielle de résultats d'entreprises.

Les indications préalables en provenance Wall Street étaient plutôt favorables.

'L'expression 'acheter au son du canon et vendre au son du clairon' n'a jamais aussi bien porté son nom. Les principaux indices américains ont en effet clôturé en territoire positif hier soir (le Dow Jones sans tendance), en dépit des développements militaires au Moyen-Orient, les investisseurs profitant du contexte pour se repositionner sur des secteurs récemment pénalisés et jugés excessivement sanctionnés,' observe John Plassard, associé chez Cité Gestion.

Le constat ne s'appliquait toutefois qu'à la place new-yorkaise, celle-ci n'ayant guère été suivie mardi par ses homologues asiatiques.

'Les tensions risquent à terme de peser sur le moral des Etats-Unis aussi. Une hausse durable des prix de l'énergie étant de nature à rogner les marges des entreprises comme la demande des consommateurs,' prévient Ipek Ozkardeskaya, analyste vedette chez Swissquote.

Les économistes tendent à brosser divers scénarios pour la suite, privilégiant une portée limitée du conflit au Moyen-Orient et une flambée temporaire des prix des hydrocarbures. Ils s'accordent néanmoins à constater que la fumée des combats trouble sérieusement la visibilité.

A 09h10, le Swiss Market Index (SMI) lâchait 1,48% à 13'629,64 points, le Swiss Leader Index (SLI) 1,62% à 2153,31 points et le Swiss Performance Index (SPI) 1,45% à 18'751,72 points. Sur les trente principales valorisations, seul Kühne+Nagel (+2,0%) se maintenait hors de l'eau, avec brio.

Le logisticien de Schindellegi s'apprête à tailler de manière encore plus drastique qu'annoncé dans ses effectifs, après avoir rencontré passablement de difficultés sur le dernier partiel de 2025.

La lanterne rouge revenait à Zurich Insurance (-4,7%), qui vient de dévoiler son plan de financement pour le rachat du britannique Beazley.

Les perspectives brossées et le dividende offert par les responsables de VAT Group (-3,3%) ne rassasiaient visiblement guère les actionnaires de l'industriel saint-gallois.

Le paquebot alimentaire défensif Nestlé abandonnait déjà 0,2%, quand les poids lourds pharmaceutiques Novartis et Roche décrochaient de respectivement 1,0% et 1,2%. Le béhémoth bancaire UBS perdait 2,7%.

/ATS