Vers une pénurie de pilotes militaires

L'armée suisse a perdu plus de 30 pilotes militaires professionnels ces cinq dernières années. Afin de rester attractive, elle va aligner les conditions de travail sur celles en vigueur dans le privé.

Depuis 2020, 33 pilotes militaires professionnels ont tourné le dos à l'armée. Cela représente 26 pilotes d'hélicoptères et 7 pilotes de chasse, indique mardi le porte-parole de l'armée Stefan Hofer à Keystone-ATS, confirmant une information de Blick. La disponibilité des forces aériennes reste toutefois garantie.

L'armée doit faire face à une concurrence de plus en plus importante avec le secteur civil. Cela concerne notamment la rémunération, l'équilibre entre la vie privée et professionnelle et le maintien à long terme du personnel hautement spécialisé, dont le remplacement peut prendre des années, souligne Stefan Hofer.

Formation et salaires optimisés

L'armée de l'air examine en permanence les conditions de travail et procède dans la mesure du possible aux ajustements nécessaires. Elle souhaite ainsi rester un employeur attractif sur un marché du travail concurrentiel, en tenant compte du contexte sécuritaire tendu. De plus, à partir de 2027, le nouveau système salarial de la Confédération permettra d'aligner les salaires d'embauche des jeunes pilotes sur les taux du marché.

De nouveaux défis se présenteront prochainement à l'armée. En effet, dans le cadre du renforcement de ses capacités de défense, elle doit développer dans les années à venir de nouvelles capacités dans le domaine de la mobilité aérienne et du transport aérien. Il faut donc absolument qu'elle ait dans ses rangs suffisamment de personnel professionnel spécialisé.

Des mesures ont déjà été prises pour optimiser la durée de la formation, tout en conservant sa qualité. Cela permettra de remplacer rapidement les pilotes sur le départ.

/ATS