Veuve de Navalny: Poutine doit libérer les opposants à la guerre

La veuve de l'opposant russe Alexeï Navalny, Ioulia Navalnaïa, a appelé Vladimir Poutine à ...
Veuve de Navalny: Poutine doit libérer les opposants à la guerre

Veuve de Navalny: Poutine doit libérer les opposants à la guerre

Photo: KEYSTONE/AP Pool Reuters/YVES HERMAN

La veuve de l'opposant russe Alexeï Navalny, Ioulia Navalnaïa, a appelé Vladimir Poutine à libérer les opposants à la guerre en Ukraine. Cet appel intervient à quelques heures de la rencontre entre le président russe et Donald Trump en Alaska.

'Libérez les activistes et journalistes russes, les civils ukrainiens, tous ceux qui ont été emprisonnés pour des propos anti-guerre et des posts sur les réseaux sociaux', a déclaré vendredi Mme Navalnaïa, dont le mari est décédé dans les geôles russes en février 2024, dans un message vidéo publié sur sa chaîne Telegram.

/ATS
 

Actualités suivantes

Macron promet l'« intransigeance » face à l'antisémitisme

Macron promet l'« intransigeance » face à l'antisémitisme

Monde    Actualisé le 15.08.2025 - 13:29

Toute l'Espagne en alerte canicule

Toute l'Espagne en alerte canicule

Monde    Actualisé le 15.08.2025 - 12:53

Japon: 80 ans après 1945, l’empereur évoque une douleur historique

Japon: 80 ans après 1945, l’empereur évoque une douleur historique

Monde    Actualisé le 15.08.2025 - 09:49

Plastique: les discussions se prolongent dans la confusion à Genève

Plastique: les discussions se prolongent dans la confusion à Genève

Monde    Actualisé le 15.08.2025 - 06:43

Articles les plus lus

Plastique: un accord « faible » et « figé » pas utile selon l'UE

Plastique: un accord « faible » et « figé » pas utile selon l'UE

Monde    Actualisé le 14.08.2025 - 10:11

Espagne: un troisième décès dans les incendies

Espagne: un troisième décès dans les incendies

Monde    Actualisé le 14.08.2025 - 15:03

Un site de la Guerre froide pour accueillir le sommet Trump-Poutine

Un site de la Guerre froide pour accueillir le sommet Trump-Poutine

Monde    Actualisé le 14.08.2025 - 15:21

En Serbie, les manifestations dégénèrent en affrontements

En Serbie, les manifestations dégénèrent en affrontements

Monde    Actualisé le 14.08.2025 - 23:51