Vevey: l'auteur d'un féminicide condamné à 20 ans de prison

Un homme de 46 ans, auteur d'un féminicide, a écopé mercredi de 20 ans de prison devant le ...
Vevey: l'auteur d'un féminicide condamné à 20 ans de prison

Vevey: l'auteur d'un féminicide condamné à 20 ans de prison

Photo: Keystone/ADRIEN PERRITAZ

Un homme de 46 ans, auteur d'un féminicide, a écopé mercredi de 20 ans de prison devant le Tribunal criminel d'arrondissement de l'Est vaudois à Vevey (VD). Les juges l'ont condamné pour avoir violemment assassiné sa compagne dans son appartement en mai 2023.

La Cour a suivi le réquisitoire du Ministère public (MP), qui avait demandé une semaine auparavant 20 ans de réclusion. Elle a retenu une diminution légère de la responsabilité du coupable en prononçant la peine.

Les juges ont aussi ordonné que l'assassin, un ressortissant kosovar domicilié en Allemagne, se soumette à un traitement institutionnel et qu'il soit expulsé du territoire suisse. Lors de la lecture du verdict, traduite en albanais, le condamné n'a pas réagi.

Le président du tribunal Franz Moos a souligné 'la gravité extrême de l'acte' et sa 'violence inouïe', ainsi que la 'culpabilité écrasante' du condamné. Ce dernier a fait preuve d'une 'volonté totalement égoïste de maintenir son emprise sur la victime au prix de sa vie', élément 'caractéristique de la plupart des féminicides.'

Actes 'abominables'

Les faits pour lesquels il a été condamné remontent à mai 2023, dans le sillage d'une relation conflictuelle marquée par la jalousie et la possessivité du coupable, ainsi que des divergences de choix, notamment sur le nom et l'éducation religieuse à donner à leur enfant, née en 2021. L'homme, qui vivait une relation à distance depuis 2020 avec la victime - âgée alors de 38 ans -, était arrivé chez elle, à Vevey, deux jours plus tôt.

Après plusieurs disputes, il lui a asséné de multiples coups de couteau à l'aide d'un poing-américain combiné à une lame, détenu illégalement. Une infraction à la loi fédérale sur les armes, les accessoires d'armes et les munitions a d'ailleurs également été retenue par la Cour.

/ATS
 

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