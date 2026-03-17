Victimes de Crans-Montana: place à une aide à plus long terme

Les centres de consultation LAVI ont été mobilisés afin d'apporter le soutien et l'accompagnement nécessaires aux personnes touchées par l'incendie de Crans-Montana. Après une phase d’aide immédiate de trois mois, place dès le 1er avril à une aide à plus long terme.

Cette transition implique notamment la prise en compte de la capacité financière des victimes pour déterminer le volume de prise en charge des prestations par les centres LAVI. Les victimes et leurs proches ont été informés, ce mardi, des modalités de cette transition et de la poursuite de l’accompagnement assuré par les centres LAVI, précise la Conférence des directeurs cantonaux des affaires sociales, dans un communiqué diffusé mardi matin.

Les victimes encore hospitalisées au 31 mars bénéficieront, elles, de l’aide immédiate jusqu’à leur sortie (pour les frais d’hébergement et d’assistance psychologique).

Place à une phase de remboursements

Cette transition implique à l’avenir une évaluation de la capacité financière de la victime ou des proches. Plus cette capacité est faible, plus élevée sera la participation financière de la LAVI. Au-delà du 31 mars 2026, l’aide LAVI sera donc dégressive, et son soutien cessera complètement pour les personnes aux capacités financières les plus élevées, conformément au cadre légal.

Pour les victimes de Crans-Montana, l’examen du principe de subsidiarité a jusqu’ici été reporté. Concrètement, cela signifie que les centres LAVI ont à ce jour répondu positivement à toutes les demandes de prise en charge financière pour les victimes reconnues et les dépenses prévues dans la loi (hébergement, transports, soutien psychologique, aide juridique). Les centres LAVI vont ces prochains mois se tourner vers les autres dispositifs (assurances accidents, maladie, etc.) pour obtenir le remboursement des frais que ces derniers auraient dû assumer.

Près de 400 personnes impactées

Les centres LAVI vont également poursuivre leur accompagnement des victimes dans les différentes démarches administratives nécessaires, tant en Suisse qu’à l’étranger. Une documentation leur a dès aujourd’hui été transmise.

Selon la CDAS, le drame de Crans-Montana a fait près de 400 victimes: 41 sont décédées, 115 blessées et près de 250, témoins et autres sauveteurs ont été traumatisés par les faits.

/ATS