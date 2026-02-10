Victoires de la musique: 60% des nommés sont des artistes féminines

Plus de 60% des nommés aux Victoires de la musique, prestigieuses récompenses musicales françaises remises vendredi, sont des artistes féminines selon les organisateurs. Ces derniers remettront encore une Victoire d'honneur à la chanteuse grecque Nana Mouskouri.

Francophile, Nana Mouskouri, 91 ans, connaît un regain de popularité avec la série Netflix 'Cassandra', après une carrière jalonnée de succès, tel que 'Quand tu chantes' (1976).

Parmi les neuf catégories de cette 41e édition, 21 des 34 nominations reviennent à des chanteuses, qui en cumulent parfois plusieurs.

'Elles ont réussi à imposer leur marque de fabrique dans des délais extrêmement courts, avec des esthétiques et des processus de développement très différents', décrypte pour l'AFP Antoine Gouiffes-Yan, nouveau président des Victoires de la musique.

La 'Boss Lady'

Ultra favorite, Theodora est nommée cinq fois: révélation féminine, révélation scène, album, chanson et clip de l'année. Depuis 'Kongolese sous BBL' fin 2024, la 'Boss Lady' impose son style et enchaîne les collaborations éclectiques, de Juliette Armanet à Gims.

Autre nouvelle tête nommée à quatre reprises, Helena, révélée par la Star Academy, trace son sillon avec un premier album intime et une flopée de concerts.

Sensation apparue également en 2025, l'artiste franco-coréenne Miki, découverte avec 'Echec et mat', complète le panel des révélations féminines, qui est le même que pour les révélations scène.

De son côté, Charlotte Cardin, la Québécoise qui a conquis les Français avec 'Feel Good', est nommée à trois reprises, notamment comme meilleure artiste féminine. Face à elle, la star mondiale Aya Nakamura, la showgirl Santa et Vanessa Paradis, de retour avec un opus co-écrit avec Etienne Daho.

Paradis, l'artiste féminine la plus titrée des Victoires

L'interprète de 'Joe le taxi', 53 ans, reste l'artiste féminine la plus titrée des Victoires, cumulant sept trophées.

Les chanteuses monopolisent aussi la catégorie de la chanson originale de l'année - la seule ouverte au vote du public - dont Marguerite avec 'Les filles, les meufs', ballade devenue hymne à l'amour lesbien.

Même hégémonie pour le clip de l'année, où se trouve 'Je t'accuse', diatribe de Suzane contre les violences sexuelles et sexistes.

Cette représentation accrue peut aussi s'expliquer par la féminisation de l'académie des votants (environ 880 professionnels), avance Antoine Gouiffes-Yan. Un jury de 32 personnes départage ensuite les nommés.

Bashung et Chedid, 13 Victoires chacun

Chez les messieurs, le groupe Feu! Chatterton ainsi que les rappeurs Orelsan et Disiz engrangent deux nominations chacun, dans les catégories artiste masculin et album.

Orelsan vise une nouvelle Victoire pour 'La Fuite en avant'. Il égalerait alors les records d'Alain Bashung et Matthieu Chedid, 13 Victoires chacun.

/ATS