Vidéosurveillance: le Valais veut se doter d'une loi cantonale

En Valais, la création d'une loi sur la vidéosurveillance dans les espaces publics cantonaux, a franchi un premier écueil. Le Grand Conseil a accepté lundi matin l'entrée en matière sur le sujet. Seul le Centre du Haut-Valais a voté contre (114 oui, 13 non).

Selon la loi sur l’information du public adoptée par le Grand Conseil le 16 mars 2023, la protection des données et de l’archivage, l’installation d’appareils de prises de vues et d’enregistrement d’images dans l’espace public cantonal à des fins de sécurité et d’ordre public doit être régie par une loi. Le Conseil d’Etat a ainsi soumis une proposition en ce sens à son législatif.

Ce texte a pour but de protéger les droits fondamentaux des personnes soumises à une vidéosurveillance dans les lieux publics et de contribuer à la sécurité des personnes, des biens et au maintien de l’ordre.

Tout système de vidéosurveillance utilisé dans une zone devra être signalé par un panneau d’information, clairement visible. La vidéosurveillance avec diffusion publique est interdite.

/ATS