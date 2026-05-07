Ville de Neuchâtel: perte de près de 9 millions en 2025

La Ville de Neuchâtel a dégagé une perte de 8,9 millions de francs en 2025, contre un excédent ...
Ville de Neuchâtel: perte de près de 9 millions en 2025

Ville de Neuchâtel: perte de près de 9 millions en 2025

Photo: KEYSTONE/JEAN-CHRISTOPHE BOTT

La Ville de Neuchâtel a dégagé une perte de 8,9 millions de francs en 2025, contre un excédent de charges de 5,7 millions en 2024. Pour le Conseil communal, d’importants efforts doivent encore être déployés pour améliorer l'évolution de la masse salariale.

Le résultat 2025 s'est détérioré de 123'000 francs par rapport au budget. 'Les comptes répondent toutefois aux objectifs fixés. Ils intègrent notamment les premiers effets de la mise en oeuvre de loi sur l'accueil des enfants, la poursuite de MAE (école à journée continue), l’augmentation des charges de transfert, ainsi que des revenus fiscaux conformes aux attentes', a indiqué jeudi le Conseil communal.

Les charges d’exploitation augmentent de 6,9% par rapport au budget 2025. Cette hausse concerne principalement les charges de personnel (+8 %) ainsi que les charges de transfert (+2,3 %), en lien notamment avec l'augmentation de la facture sociale.

Les investissements nets s'élèvent à 44,3 millions de francs, contre 40,2 millions en 2024.

/ATS
 

Actualités suivantes

Droit de manifester: la CEDH condamne la Suisse

Droit de manifester: la CEDH condamne la Suisse

Suisse    Actualisé le 07.05.2026 - 10:20

Cassis veut que l'OSCE anticipe les défis technologiques à venir

Cassis veut que l'OSCE anticipe les défis technologiques à venir

Suisse    Actualisé le 07.05.2026 - 09:54

Valais: députés déliés de leur secret de fonction

Valais: députés déliés de leur secret de fonction

Suisse    Actualisé le 07.05.2026 - 09:12

L'ambassadeur d'Italie réagit aux critiques de Cassis

L'ambassadeur d'Italie réagit aux critiques de Cassis

Suisse    Actualisé le 07.05.2026 - 06:08

Articles les plus lus

Pas de millionnaire au tirage du Swiss Loto

Pas de millionnaire au tirage du Swiss Loto

Suisse    Actualisé le 06.05.2026 - 20:21

L'ambassadeur d'Italie réagit aux critiques de Cassis

L'ambassadeur d'Italie réagit aux critiques de Cassis

Suisse    Actualisé le 07.05.2026 - 06:08

Valais: députés déliés de leur secret de fonction

Valais: députés déliés de leur secret de fonction

Suisse    Actualisé le 07.05.2026 - 09:12

Cassis veut que l'OSCE anticipe les défis technologiques à venir

Cassis veut que l'OSCE anticipe les défis technologiques à venir

Suisse    Actualisé le 07.05.2026 - 09:54

Loi sur l'école valaisanne: il y aura un débat en seconde lecture

Loi sur l'école valaisanne: il y aura un débat en seconde lecture

Suisse    Actualisé le 06.05.2026 - 16:08

Pas de millionnaire au tirage du Swiss Loto

Pas de millionnaire au tirage du Swiss Loto

Suisse    Actualisé le 06.05.2026 - 20:21

L'ambassadeur d'Italie réagit aux critiques de Cassis

L'ambassadeur d'Italie réagit aux critiques de Cassis

Suisse    Actualisé le 07.05.2026 - 06:08

Valais: députés déliés de leur secret de fonction

Valais: députés déliés de leur secret de fonction

Suisse    Actualisé le 07.05.2026 - 09:12

Le Conseil fédéral ne sait pas si Epstein avait des biens en Suisse

Le Conseil fédéral ne sait pas si Epstein avait des biens en Suisse

Suisse    Actualisé le 06.05.2026 - 14:52

Soutien de justesse à Erasmus+ en commission

Soutien de justesse à Erasmus+ en commission

Suisse    Actualisé le 06.05.2026 - 15:04

Loi sur l'école valaisanne: il y aura un débat en seconde lecture

Loi sur l'école valaisanne: il y aura un débat en seconde lecture

Suisse    Actualisé le 06.05.2026 - 16:08

Pas de millionnaire au tirage du Swiss Loto

Pas de millionnaire au tirage du Swiss Loto

Suisse    Actualisé le 06.05.2026 - 20:21