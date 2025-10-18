Vincenz-Stauffacher et Mühlemann à la tête du PLR
Le PLR s'est donné deux co-présidents pour succéder à Thierry Burkart à la tête du parti: les ...
RJB
Photo: KEYSTONE/PETER SCHNEIDER
Actualités suivantes
Articles les plus lus
Armasuisse plaide pour la production de drones militaires en Suisse
Suisse • Actualisé le 18.10.2025 - 05:31
Armasuisse plaide pour la production de drones militaires en Suisse
Suisse • Actualisé le 18.10.2025 - 05:31
Du pistolet au char: des cadres de l’armée testent leur arsenal
Suisse • Actualisé le 17.10.2025 - 17:33
Armasuisse plaide pour la production de drones militaires en Suisse
Suisse • Actualisé le 18.10.2025 - 05:31