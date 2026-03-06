Viol: le rappeur Naps remis en liberté sous contrôle judiciaire

Le rappeur français Naps, condamné en février à sept ans de prison pour avoir violé une femme en 2021, a été remis en liberté sous contrôle judiciaire, ont indiqué ses avocats. Il a fait appel de sa condamnation.

Cette remise en liberté 'apparaît logique dès lors que l'artiste a interjeté appel de la décision rendue par la cour criminelle', ont commenté ses avocats. 'A ce stade de la procédure, Naps demeure présumé innocent et reste déterminé à démontrer toute son innocence dans cette affaire', ont-ils ajouté.

Le contrôle judiciaire a été ordonné 'sans caution', précisent les avocats.

Pendant le sommeil

Le rappeur marseillais, Nabil Boukhobza de son vrai nom, avait comparu libre sous contrôle judiciaire devant la cour criminelle de Paris. Il a été condamné le 19 février pour le viol d'une femme durant son sommeil le 1er octobre 2021 dans une chambre d'hôtel parisienne.

Dans ses motivations, la cour criminelle de Paris a fait valoir 'l'absence de consentement' et souligné que la plaignante avait de 'façon constante' dit qu''elle dormait' et que 'la douleur de la pénétration l'avait réveillée'.

Pendant tout son procès, l'artiste aux plus de 3 millions d'abonnés sur YouTube et auteur du tube 'La Kiffance', a nié avec force avoir violé la jeune femme de 24 ans.

/ATS