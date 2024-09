Violences en Haïti: plus de 3600 personnes tuées depuis janvier

Au moins 3661 personnes ont été tuées depuis janvier en Haïti, ravagé par la violence des gangs, a alerté l'ONU vendredi. Elle a pointé du doigt le manque d'équipements et de personnel de la mission multinationale de police.

'Aucune autre vie ne devrait être perdue du fait de cette criminalité insensée', souligne le Haut-Commissaire de Nations unies aux droits de l'homme, Volker Türk, dans un communiqué publié à Genève.

Le document, qui couvre la période allant de janvier à juin, indique qu'au moins 860 personnes ont été tuées et 393 blessées au cours d'opérations de police et de patrouilles dans Port-au-Prince, dont au moins 36 enfants, ce qui 'pourrait constituer un recours excessif à la force, injustifié et disproportionné' selon l'ONU.

La lutte contre l'insécurité en Haïti doit être 'la priorité absolue', affirme l'ONU, appelant les autorités haïtiennes et la communauté internationale à oeuvrer davantage pour éviter de nouvelles souffrances.

