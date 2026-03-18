Violences sexuelles: Patrick Bruel visé par au moins deux plaintes

Le chanteur et acteur Patrick Bruel est visé par au moins deux plaintes, l'une pour agression ...
Violences sexuelles: Patrick Bruel visé par au moins deux plaintes

Violences sexuelles: Patrick Bruel visé par au moins deux plaintes

Photo: KEYSTONE/EPA/GUILLAUME HORCAJUELO

Le chanteur et acteur Patrick Bruel est visé par au moins deux plaintes, l'une pour agression sexuelle et tentative de viol et l'autre pour viol, déposées la semaine dernière à Paris et en 2024 à Saint-Malo, a appris mercredi l'AFP de sources proches du dossier.

Ces plaintes ont été révélées mercredi par Mediapart, qui rapporte par ailleurs les accusations de six autres femmes pour violences sexuelles. Patrick Bruel assure à l'AFP, par la voix de son avocat, Christophe Ingrain, n'avoir 'jamais cherché à contraindre quiconque à un acte sexuel'.

/ATS
 

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