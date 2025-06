Violent orage dans le Haut-Valais

Un violent orage dans le Mattertal a provoqué un glissement de terrain sur la ligne de chemin de fer Mattherhorn-Gotthard-Bahn. Les pompiers ont également dû intervenir dans plusieurs autres communes du Haut-Valais.

La ligne ferroviaire a été interrompue entre Kalpetran et Täsch, soit la ligne menant à Zermatt, a indiqué la compagnie sur la plateforme X. Un transport de remplacement a été mis en place entre Täsch (VS) et Randa (VS).

La coulée de boue a aussi touché la route. Les pompiers ont été mobilisés à Naters, Rarogne et St. Niklaus en raison de dégâts. Jusqu'à présent, la police valaisanne ne disposait en début de soirée d'aucune information sur d'éventuels blessés.

Air Zermatt a aussi reçu trois alarmes pour un début d'incendie à St. Niklaus, Blatten bei Naters et Oberems. Les feux ont pu être rapidement maîtrisés, a indiqué la compagnie aérienne dans un communiqué.

/ATS