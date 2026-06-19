Violents orages: des blessés suite à la chute d'arbres à Zurich

Plusieurs personnes ont été blessées vendredi soir à Zurich lors d'une violente tempête. Une adolescente de 16 ans a été heurtée par une branche tombée et gravement blessée, selon les informations communiquées par les secours de Zurich (SRZ).

La jeune fille a été touchée par une branche tombée dans le VIIIe arrondissement. Selon le communiqué, elle a été transportée à l'hôpital dans un état critique après avoir reçu les premiers soins.

Au Mythenquai, six autres personnes ont été légèrement blessées par la chute d’arbres. Deux d’entre elles ont dû être hospitalisées.

L'orage s'est déplacé vers 18h00 depuis Urdorf en direction de Winterthour et s'est attardé pendant environ deux heures au-dessus de la ville. Entre 17h30 et 21h00, les SRZ ont effectué environ 270 interventions dans la ville de Zurich. Les ambulanciers sont intervenus à 50 reprises.

Une personne a dû être secourue dans un bâtiment où le niveau de l'eau était monté. Près de la gare de Wollishofen, un passage souterrain a été inondé. Les services d'urgence ont notamment été mobilisés pour des arbres et des branches tombés, des axes routiers bloqués, des risques liés à l'électricité, des objets projetés et des caves inondées.

15'000 éclairs et des dizaines d’appels d’urgence

La centrale d’intervention des SRZ a enregistré, au cours de la même période, 730 appels d’urgence aux pompiers et 130 appels d’urgence aux services médicaux. Au total, 680 interventions des pompiers ont été organisées dans le canton de Zurich. Outre la ville de Zurich, les régions de Bülach, Bassersdorf, Dübendorf, Erlenbach et Meilen ont été particulièrement touchées.

Ces intempéries s'inscrivent dans une série d'orages violents qui ont balayé la Suisse vendredi soir. Selon SRF Meteo, plus de 15'000 éclairs ont été enregistrés dans tout le pays. À Zurich-Leutschenbach, on a enregistré 37 millimètres de pluie, et 50 millimètres à Sihlbrugg. Des rafales de vent et, localement, de la grêle ont également été observées.

À Zurich, le trafic des tramways et des bus a été perturbé en raison d’arbres tombés et de caténaires endommagées. La police municipale a par ailleurs enregistré une soixantaine de signalements concernant des arbres tombés, des fuites d’eau et des bateaux arrachés.

D'autres régions ont également été touchées. Des grêlons sont par exemple tombés à Spiez, dans l'Oberland bernois, et à Buochs, dans le canton de Nidwald.

/ATS