Visite de soutien de Rubio en Israël malgré l'attaque au Qatar

Le secrétaire d'Etat américain Marco Rubio a entamé dimanche une visite en Israël, après avoir exprimé le soutien inébranlable des Etats-Unis à son allié dans sa guerre contre le Hamas malgré une frappe israélienne au Qatar.

Cette visite intervient alors que le président américain Donald Trump s'est montré contrarié par l'attaque israélienne de mardi, qui visait des responsables du mouvement islamiste palestinien Hamas au Qatar, autre allié des Etats-Unis. Ce bombardement sans précédent a été mené contre un complexe résidentiel en plein coeur de Doha, capitale du pays médiateur dans les négociations en vue d'un cessez-le-feu dans la bande de Gaza.

Cette attaque 'ne va pas changer la nature de notre relation avec Israël, mais nous allons devoir en parler, (parler) de quel impact cela aura', a déclaré le chef de la diplomatie américaine à des journalistes avant son départ.

Selon le département d'Etat, le but de ce voyage de M. Rubio est d'assurer Israël du soutien des Etats-Unis.

/ATS