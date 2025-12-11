Visites possibles des habitants de Brienz (GR) chez eux dès samedi

Les habitants évacués de Brienz (GR) peuvent passer à nouveau chez eux en journée à partir de samedi. Ce type de visite sera aussi possible les dimanches et les mercredis, tant que la situation géologique le permet.

Les villageois auront accès entre 09h00 et 17h00 au village menacé par les éboulements, en passant par un poste de contrôle, indique vendredi la commune d'Albula (GR), dont fait partie Brienz. Une ligne de sécurité supplémentaire a été tirée au nord du village pour boucler un secteur menacé par des chutes de blocs et d'éclats de roche.

La coulée de gravats remise en mouvement par les éboulements progressifs de la fin novembre s'est immobilisée. En outre, le glissement de la roche dans la partie supérieure de la montagne continue à ralentir.

L'effet de la situation géologique sur la population du village reste incertain à long terme. Une nouvelle évaluation doit être menée par les géologues d'ici à la fin du mois de janvier. Elle permettra d'établir si l'évacuation peut être levée.

Mardi, le Grand Conseil grison a débloqué un crédit de 50 millions de francs pour le déménagement préventif et définitif des villageois qui le souhaitent. Cet argent doit dédommager les habitants qui s'installent ailleurs.

/ATS