Vol de bijoux au Louvre: deux hommes en garde à vue

Deux hommes soupçonnés d’avoir participé au vol de bijoux au musée du Louvre ont été arrêtés samedi soir. Ils ont été placés en garde à vue, ont indiqué dimanche deux sources proches du dossier, confirmant une information du Parisien et partiellement de Paris-Match.

L'un des suspects a été interpellé vers 22h00 à l'aéroport Charles-de-Gaulle, alors qu'il s'apprêtait à prendre un avion pour l'étranger, selon les deux médias, et le second a été arrêté peu après en région parisienne, d'après le Parisien.

L'interpellation a été réalisée par la Brigade de répression du banditisme (BRB) avec le soutien de la Brigade de recherche et d'intervention (BRI), a précisé l'une des sources.

Les deux hommes ont été placés en garde à vue pour vol en bande organisée et association de malfaiteurs criminelle.

Evalué 88 millions d'euros

Ils sont soupçonnés d'avoir fait partie du commando de quatre hommes qui a dérobé huit joyaux de la couronne de France, estimés à 88 millions d'euros, dimanche dernier.

Vers 9h30 le 19 octobre, ils ont installé un camion-élévateur au pied du musée, sur le quai François-Mitterrand, et deux d'entre eux se sont hissés avec une nacelle jusqu'à la galerie Apollon.

Après avoir brisé une fenêtre et les vitrines contenant les bijoux, ils sont repartis à bord de deux puissants scooters conduits par leurs complices.

Le cambriolage a duré en tout sept à huit minutes.

Les investigations, confiées à la BRB et l'Office central de lutte contre le trafic de biens culturels (OCBC), mobilisent une centaine d'enquêteurs.

/ATS