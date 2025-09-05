Vol de bijoux en Suisse: deux hommes incarcérés à Paris

La justice française a inculpé deux hommes arrêtés samedi dernier à Paris avec quelque 10 millions d'euros de bijoux cachés dans le slip de l'eux, a-t-on appris vendredi auprès du parquet de Paris. Ils ont reconnu avoir volé ces bijoux chez un particulier en Suisse.

Tous deux majeurs, les suspects ont été mis en examen mercredi pour vol en réunion et placés en détention provisoire, ont expliqué vendredi à l'AFP des sources proches du dossier, confirmant une information du Parisien. Ces deux hommes, de nationalité tunisienne, sont aussi placés sous le statut de témoin assisté pour association de malfaiteurs, a précisé une de ces sources.

Ils ont reconnu avoir volé ces bijoux chez un particulier en Suisse, selon cette source, qui a précisé qu'il s'agissait d'une montre Rolex, de colliers, de boucles d'oreilles et de bagues serties de pierres précieuses. Selon le Parisien, le vol a eu lieu à Genève.

Le parquet a fait état d'un butin estimé à 10 millions d'euros, mais cette évaluation est à ajuster, a précisé une source proche du dossier.

Les deux hommes avaient été interpellés lors d'un contrôle de routine à la sortie de leur TGV gare de Lyon. Les policiers avaient découvert les bijoux dissimulés dans le slip de l'un d'eux, emballé dans une chaussette, selon une des sources proches du dossier. Outre les bijoux, les deux hommes étaient en possession d'une disqueuse, a précisé le parquet.

/ATS