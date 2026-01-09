Voleur présumé de voitures tué par un garde-frontière à Augst (BL)

Un garde-frontière a blessé mortellement un homme avec son arme de service, vendredi matin sur l'autoroute A3 à Augst (BL), lorsque le véhicule conduit par ce dernier a été intercepté. La victime était soupçonnée d'être un voleur de voitures.

Le coup de feu mortel a été tiré peu après 06h30 par le collaborateur de l'Office fédéral de la douane et de la protection des frontières (OFDF), indique la police cantonale de Bâle-Campagne. Une tierce personne a été légèrement blessée. Le Ministère public et la justice militaire ont ouvert une procédure d'enquête.

/ATS